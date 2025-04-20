Двадцатипятилетний олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов отметит летом трехлетнюю годовщину свадьбы с моделью Полиной Гриб. Молодые супруги считают, что секрет семейного счастья кроется в трех простых вещах: взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.
«Взаимопонимание, уважение, доверие — это то, на чем держатся отношения. Нужно поймать вот эту химию, когда вы с человеком полностью понимаете друг друга. У нас бывают и ссоры, и обиды, но нет такого, чтоб мы ставим крест. Мы поругались — садимся и разговариваем. Самое важное разговаривать, объяснять друг другу свои недовольства. Я — козерог, упрямый. И она понимает, что лучше со мной в такие моменты не спорить, дать время. Я пойму и исправлю ситуацию», — поделился Храмцов в интервью с телеведущим канала «Москва 24» Дэвидом Виннером.
Полина считает, что не сильно повлияла на успех мужа. Однако сам Храмцов убежден — молодая жена скромничает. «Мы с ним встретились, когда он уже знал, что его цель — это Олимпийские игры. Я его просто поддерживала», — говорит модель. «Она скромничает, все переживания проходили через нее, когда я готовился к Олимпиаде», — заметил Храмцов. Теперь Полина помогает супругу продвигать культуру тхэквондо в массы, занимается организацией турниров.
А Храмцов между тем хвалит кулинарные способности жены. «Одна из причин, почему я в нее влюбился — она вкусно готовит. <…> Особенно борщ», — рассказал олимпиец. Участвовать в проекте «Титаны» на ТНТ вартовчанина также сподвигла супруга. «Мы смотрели первый сезон, она мне говорит: „Максим, ты олимпийский чемпион, тебя почему там нет? Ты должен обязательно там быть“. Давай запишем визитку», — вспоминает он.
Пара сыграла свадьбу летом 2023 года в Москве. Молодожены иногда появляются на светских мероприятиях, но придерживаются скромного образа жизни и не любят публично говорить о себе.
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