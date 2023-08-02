Олимпийский чемпион из ХМАО женился на топ-модели

Олимпийский чемпион по тхеквандо из Нижневартовска Максим Храмцов женился на модели Полине Гриб. О свадьбе спортсмен сообщил в соцсетях.
Выездная церемония бракосочетания прошла в Москве. Невеста Храмцова — вице-краса Руси-2018 Полина Гриб блистала в платье ручной работы от российского бренда свадебной моды Марии Алексеевой. На празднике звучала живая музыка, а гости пели песни в качестве поздравления. Видео первого брачного танца молодоженов было опубликовано в соцсетях друзей пары.
Ранее URA.RU писало о победе спортсмена на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране. На соревнованиях Храмцов выступал в составе сборной Вооруженных сил РФ.
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