Олимпийский чемпион из ХМАО женился на топ-модели

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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Избранницей спортсмена стала топ-модель из Нижневартовска Фото:

Олимпийский чемпион по тхеквандо из Нижневартовска Максим Храмцов женился на модели Полине Гриб. О свадьбе спортсмен сообщил в соцсетях.

Выездная церемония бракосочетания прошла в Москве. Невеста Храмцова — вице-краса Руси-2018 Полина Гриб блистала в платье ручной работы от российского бренда свадебной моды Марии Алексеевой. На празднике звучала живая музыка, а гости пели песни в качестве поздравления. Видео первого брачного танца молодоженов было опубликовано в соцсетях друзей пары.

Ранее URA.RU писало о победе спортсмена на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране. На соревнованиях Храмцов выступал в составе сборной Вооруженных сил РФ.

Фото из Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией)
Фото из Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией)

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Олимпийский чемпион по тхеквандо из Нижневартовска Максим Храмцов женился на модели Полине Гриб. О свадьбе спортсмен сообщил в соцсетях. Выездная церемония бракосочетания прошла в Москве. Невеста Храмцова — вице-краса Руси-2018 Полина Гриб блистала в платье ручной работы от российского бренда свадебной моды Марии Алексеевой. На празднике звучала живая музыка, а гости пели песни в качестве поздравления. Видео первого брачного танца молодоженов было опубликовано в соцсетях друзей пары. Ранее URA.RU писало о победе спортсмена на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране. На соревнованиях Храмцов выступал в составе сборной Вооруженных сил РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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