Корональная дыра на Солнце становится все больше: как это повлияет на магнитную бурю 23 апреля

Из-за корональной дыры на Солнце на этой неделе на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Активность на поверхности звезды меняется буквально на глазах, и ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ регулярно обновляют свои прогнозы. О том, ждать ли магнитную бурю 23 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в апреля 2025
Последние несколько дней ученые наблюдают за корональной дырой на Солнце, которая продолжает расти. Уже утром 21 апреля скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась на 50%, и сейчас экспертом остается только наблюдать, как развивается ситуация в реальном времени.
«Выход геомагнитных индексов в красную зону, как считается, произойдет почти со 100-процентной вероятностью, так как солнечный ветер имеет исключительно высокие скорости, но точное почасовое расписание сейчас не понятно — всё зависит от внутренней структуры поток плазмы и, особенно, от направления магнитного поля», — заявили ученые. «Прогноз на пик бурь сохраняется в силе — до уровня G2, включительно, с небольшой, около 10 %, вероятностью уровня G3 и выше».
Магнитные бури 23 апреля 2025
Исходя из состояния корональной дыры и скорости солнечного ветра, ученые прогнозируют пик активности магнитосферы на 22 апреля, после чего уровень геомагнитных возмущений должен пойти на спад. Тем не менее, шанс магнитной бури в среду все еще велик. Вероятность магнитной бури 23 апреля эксперты оценивают в 65%, а шанс умеренных возмущений — в 35%. Скорее всего, возмущения в магнитосфере продлятся до 10 часов мск, после чего геомагнитная активность постепенно пойдет на спад.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
После геомагнитных возмущений 22-23 апреля, до конца месяца ученые не ожидают магнитных бурь. Магнитосфера Земли останется спокойной до начала мая, после чего метеозависимым людям стоит вновь готовиться к магнитным бурям. Эксперты считают, что уровень магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений 2, 5, 6 и 7 мая. В период с 18 по 21 число также возможны геомагнитные возмущения, однако они не окажутся настолько сильными, чтобы повлиять на самочувствие людей. При этом стоит учитывать то, что обстановка может измениться, так что лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Как спастись метеозависимым
На проблемы с самочувствием из-за магнитных бурь регулярно жалуются люди старше 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Но от метеозависимости не застрахован никто: по подсчетам врачей, примерно 30% населения Земли ощущают головную боль, проблемы с концентрацией внимания и сном во время пиковых значений геомагнитной активности.
Чтобы перестать чувствовать магнитные бури, врачи советуют наладить свой образ жизни, отказаться от вредных привычек и нормализовать режим питания и сна. Все это, а также регулярные занятия спортом, помогут повысить тонус организма и сделать его менее чувствительным к изменениям в магнитосфере.
Но метеозависимость также может указывать на невыявленное хроническое заболевание. Поэтому если здоровый образ жизни не помогает справиться с магнитными бурями, лучше пройти обследование в больнице, чтобы исключить проблемы со здоровьем.
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