24 июля 2025

Водителей РФ предупредили о штрафе за молчание о смене адреса

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Максимальная сумма штрафа достигнет двух тысяч рублей
Максимальная сумма штрафа достигнет двух тысяч рублей Фото:

Владельцы автомобилей обязаны уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства в течение 10 дней. В противном случае им горзит штраф, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей», — цитирует Машарова ТАСС. Данное требование необходимо для внесения актуальных данных автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Эксперт обратил внимание, что на выполнение этого требования законодательство отводит 10 дней.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести компенсацию автомобилистам, чьи машины пострадали из-за затоплений во время непогоды. С соответствующим обращением парламентарии обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину.

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Владельцы автомобилей обязаны уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства в течение 10 дней. В противном случае им горзит штраф, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. «Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей», — цитирует Машарова ТАСС. Данное требование необходимо для внесения актуальных данных автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Эксперт обратил внимание, что на выполнение этого требования законодательство отводит 10 дней. Ранее депутаты Госдумы предложили ввести компенсацию автомобилистам, чьи машины пострадали из-за затоплений во время непогоды. С соответствующим обращением парламентарии обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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