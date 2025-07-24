24 июля 2025

США отозвали переговорщиков из Дохи из-за позиции ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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ХАМАС не проявил заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня
ХАМАС не проявил заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня Фото:

США отзывают переговорную группу из Дохи из-за отсутствия стремления ХАМАС к миру в Газе. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

По словам Уиткоффа, представители ХАМАС не проявили заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня. «Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — написал спецпосланник. Он также отметил, что ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно».

Ранее американские СМИ сообщали, что делегация под руководством Стивена Уиткоффа планировала провести в Дохе итоговый раунд переговоров с представителями Израиля и Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако после анализа позиции палестинского движения США приняли решение приостановить работу переговорной группы и провести дополнительные консультации в Вашингтоне, передает RT.

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США отзывают переговорную группу из Дохи из-за отсутствия стремления ХАМАС к миру в Газе. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф на своей странице в социальной сети X. По словам Уиткоффа, представители ХАМАС не проявили заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня. «Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — написал спецпосланник. Он также отметил, что ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно». Ранее американские СМИ сообщали, что делегация под руководством Стивена Уиткоффа планировала провести в Дохе итоговый раунд переговоров с представителями Израиля и Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако после анализа позиции палестинского движения США приняли решение приостановить работу переговорной группы и провести дополнительные консультации в Вашингтоне, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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