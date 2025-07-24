Депутат Рады Рущинин погиб в ДТП на Украине

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Рущинин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает издание «Фокус» со ссылкой на украинских журналистов.
По их данным, авария произошла из-за того, что парламентарий не справился с управлением мотоциклом и столкнулся с трактором. В результате столкновения Ярослав Рущинин получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Подробности случившегося уточняют представители местных правоохранительных органов. Как отмечают журналисты, авария произошла на одной из сельских дорог региона при благоприятных погодных условиях.
22 июля на территории Донецкой народной республики, контролируемой ВСУ, в ДТП погиб командир бригады «Лють» Национальной гвардии Украины Максим Казбан. Подробности о происшествии не приводились, пишет RT.
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