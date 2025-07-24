Масштабный лесной пожар вспыхнул на юге Кипра из-за сильной жары. По данным Reuters, огонь охватил по меньшей мере 10 тысяч гектаров леса и жилых построек в горах между городами Пафос и Лимасол. На сегодняшний день пожар полностью не потушен, однако на некоторых участках возгорание все же удалось локализовать.
В результате бедствия погибли два пенсионера, их тела были найдены в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщила местная полиция. Еще около десяти человек получили ранения. Сейчас в 16 населенных пунктах идет экстренная эвакуация. Многие районы остаются без энергоснабжения и интернета.
При эвакуации в районе Лофу был спасен из огневой ловушки автобус с 36 пассажирами. Огонь также угрожал промышленной зоне Ипсонаса — он почти приблизился к деревне Аласса. Однако пожарным удалось остановить его распространение. На отдельных участках даже был зафиксирован редкий огненный смерч.
Накануне температура воздуха на юге Кипра достигла 43–44 градусов — в регионе был введен «желтый» уровень опасности. Власти обратились за международной помощью: Испания и Иордания направили в регион по два противопожарных самолета. Президент Кипра Никос Христодулидис назвал масштаб бедствия беспрецедентным. Он заявил, что фронт пожара огромный.
Как сообщил URA.RU житель региона Игорь Гурович, ситуация в районе Лимасол остается напряженной, ведется эвакуация и развернуты пункты сбора помощи для пострадавших. Ветеринарные клиники бесплатно принимают раненых животных, а для людей открыты центры психологической поддержки. К ликвидации последствий активно подключились местные жители и бизнес-сообщество.
Футболист лимасольского клуба Николас Маттеу, в свою очередь, отметил, что столь крупного пожара на Кипре не было за всю историю острова: пострадали сотни домов и деревень. По его словам, помощь пострадавшим оказывают как местные жители, так и власти. Маттеу добавил, что полный масштаб ущерба станет известен только после полной ликвидации пожара. Подробнее об обстановке на юге Кипра — в фоторепортаже URA.RU.
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