На Кипре, вблизи курорта Лимассола, бушует один из самых масштабных пожаров за последние годы — огонь охватил уже около 10 тысяч гектаров леса и жилых построек. Двое пожилых людей погибли, не успев покинуть опасную зону, а десятки жителей были эвакуированы из охваченных пламенем деревень.
По словам футболиста Николаса Маттеу, такого разрушительного пожара на острове еще не было. Несмотря на частичную локализацию, огонь до сих пор не потушен полностью. Помощь пострадавшим оказывают волонтеры, бизнес и власти. Что жители Кипра рассказывают об обстановке в регионе — в материале URA.RU.
Пожар охватил 10 тысяч гектаров леса и жилых построек
Кипр столкнулся с одним из самых разрушительных лесных пожаров за последние годы. По данным метеорологического telegram-канала «Фобос», огонь вспыхнул в горах между городами Пафос и Лимассол, охватив уже около 10 тысяч гектаров леса и жилых построек. Местные жители отмечают, что пожар бушует на протяжении нескольких дней, и хотя основные очаги удалось локализовать, в некоторых районах огонь до сих пор не потушен.
Несмотря на все усилия, трагедии избежать не удалось: по словам полиции Кипра, в результате пожара погибли два человека — пожилые жители, которые не успели покинуть опасную зону. В деревне Лофу пожар уничтожил дома, 36 человек были заблокированы, но впоследствии их удалось эвакуировать. Президент Кипра Никос Христодулидис назвал ситуацию крайне сложной. По его словам, для ликвидации огня мобилизованы все силы в регионе.
«Самый страшный пожар за всю историю Кипра»
Футболист лимасольской команды Николас Маттеу рассказал, что подобного пожара на Кипре не было за всю историю острова: сотни домов и деревень оказались в зоне бедствия. Он отметил, что помощь оказывают как местные жители, так и власти.
"Возможно, это один из самых страшных пожаров на Кипре за всю историю... Сотни домов и деревень горят на многие километры!" — заявил Маттеу.
По его словам, в результате пожара погибли двое пожилых людей прямо в автомобиле. Маттеу добавил, что масштаб ущерба станет ясен лишь после ликвидации огня, который пока не удалось полностью потушить.
«Вчера вечером и ночью было очень тревожно»
По словам Игоря Гуровича, одного из жителей региона, вчера вечером и ночью ситуация была крайне напряженной — жители следили за тушением пожаров в telegram-чатах, также проводилась эвакуация некоторых населенных пунктов. Он добавил, что власти быстро организовали временные пункты размещения.
"Сейчас до сих пор пожар еще есть в некоторых местах, но ситуация значительно лучше, чем была вчера. Пока рано говорить о полной ликвидации пожара — следим за текущей ситуацией постоянно", — заявил Гурович в интервью корреспонденту URA.RU.
Он также отметил, с самого утра по всему Лимассола были организованы пункты сбора продуктов, одежды и других необходимых вещей для тех, кто лишился жилья или оказался в зоне эвакуации. Ветеринарные клиники бесплатно принимают и лечат пострадавших животных, а для людей открыты центры психологической помощи. К инициативе активно подключились представители бизнеса.
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