Мемориал погибшим в авиакатастрофе с Ан-24 создан в Благовещенске

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Погибшим в авиакатастрофе с Ан-24 сделали мемориал в Благовещенске, куда несут цветы и игрушки
Погибшим в авиакатастрофе с Ан-24 сделали мемориал в Благовещенске, куда несут цветы и игрушки Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

В Благовещенске организован мемориал в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24, который разбился 24 июля при подлете к Тынде. К ротонде на набережной реки Амур жители города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в знак скорби по жертвам трагедии.

«Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске», — сообщили РИА «Новости». На месте мемориала установлен баннер с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим.» и изображением горящей свечи на черном фоне.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял регулярный рейс из Благовещенска в Тынду. Авиалайнер разбился в лесистой местности примерно в 15 километрах от аэропорта назначения.

По факту нарушения правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и представители авиационных властей. В Амурской области установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и объявлен траур, который продлится три дня.

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В Благовещенске организован мемориал в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24, который разбился 24 июля при подлете к Тынде. К ротонде на набережной реки Амур жители города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в знак скорби по жертвам трагедии. «Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе Ан-24 организован в Благовещенске», — сообщили РИА «Новости». На месте мемориала установлен баннер с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим.» и изображением горящей свечи на черном фоне. Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял регулярный рейс из Благовещенска в Тынду. Авиалайнер разбился в лесистой местности примерно в 15 километрах от аэропорта назначения. По факту нарушения правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств авиакатастрофы. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и представители авиационных властей. В Амурской области установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и объявлен траур, который продлится три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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