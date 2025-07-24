Монсон осудил спортсменов из РФ, которые поменяли гражданство

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что считает российских спортсменов, сменивших гражданство ради участия в международных соревнованиях, предателями своей страны. Монсон напомнил, что сам отказался от гражданства США, чтобы жить и работать в России.
«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон РИА Новости.
Он также отметил, что его решение отказаться от американского паспорта было осознанным и связано с желанием строить свое будущее в России. По его мнению, решение уехать из страны из-за санкций свидетельствует об отсутствии верности родине и подрывает доверие к человеку.
Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году, а в сентябре 2023 года стал депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». Ранее боец заявил, что хочет забрать в РФ жену и детей из США. Он пояснил, что сейчас не имеет возможности с ними видеться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.