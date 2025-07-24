24 июля 2025

Монсон осудил спортсменов из РФ, которые поменяли гражданство

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько лет назад спортсмен отказался от гражданства США
Несколько лет назад спортсмен отказался от гражданства США Фото:

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что считает российских спортсменов, сменивших гражданство ради участия в международных соревнованиях, предателями своей страны. Монсон напомнил, что сам отказался от гражданства США, чтобы жить и работать в России.

«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон РИА Новости. 

Он также отметил, что его решение отказаться от американского паспорта было осознанным и связано с желанием строить свое будущее в России. По его мнению, решение уехать из страны из-за санкций свидетельствует об отсутствии верности родине и подрывает доверие к человеку.

Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году, а в сентябре 2023 года стал депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». Ранее боец заявил, что хочет забрать в РФ жену и детей из США. Он пояснил, что сейчас не имеет возможности с ними видеться. 

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что считает российских спортсменов, сменивших гражданство ради участия в международных соревнованиях, предателями своей страны. Монсон напомнил, что сам отказался от гражданства США, чтобы жить и работать в России. «Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон РИА Новости.  Он также отметил, что его решение отказаться от американского паспорта было осознанным и связано с желанием строить свое будущее в России. По его мнению, решение уехать из страны из-за санкций свидетельствует об отсутствии верности родине и подрывает доверие к человеку. Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году, а в сентябре 2023 года стал депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». Ранее боец заявил, что хочет забрать в РФ жену и детей из США. Он пояснил, что сейчас не имеет возможности с ними видеться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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