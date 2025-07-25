В Госдуме забили тревогу из-за тысяч АЗС с дешевым топливом

В Госдуме рассматривают возможность усиления контроля над контейнерными и мобильными автозаправочными станциями (АЗС) из-за частых нарушений норм безопасности, экологических требований и правил торговли. Об этом сообщил зампред думского комитета по энергетике Юрий Станкевич.
«В Госдуме рассмотрели обращения от региональных властей о деятельности мобильных и контейнерных автозаправочных станций... Парламентарии выявили целую череду проблемных вопросов. В связи с этим власти намерены ужесточить контроль за передвижными АЗС», — пишут «Известия» со ссылкой на Станкевича.
По словам депутат, на федеральном уровне не существует единой схемы размещения АЗС, а в большинстве регионов подобное планирование осуществляется точечно. Законодатель отметил, что несмотря на наличие ряда стандартов и нормативов для подобных объектов, их исполнение остается несистемным.
В пресс-службе Росстандарта добавили, что общий объем нестационарных АЗС в стране не поддается точному учету. По экспертным оценкам, в некоторых регионах через мобильные и контейнерные заправки реализуется свыше 10% автомобильного топлива. Эти объекты формируют самостоятельный рынок с постоянным спросом.
Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев сообщил, что количество подобных заправок исчисляется тысячами и продолжает увеличиваться. Гусев уточнил, что топливо на мобильных АЗС продается в среднем на 7–8 рублей дешевле, чем на стационарных станциях, однако его качество вызывает серьезные опасения.
В связи с этим часть участников рынка выступает за полный запрет работы нестационарных заправок на трассах и улицах общего пользования. В Госдуме пока не обсуждают полную отмену мобильных АЗС, однако намерены пересмотреть положения ряда законодательных актов, в том числе закона о торговле, а также Земельного и Градостроительного кодексов, чтобы ужесточить контроль за деятельностью таких объектов.
Ранее владелец сети АЗС Александр Вахрушин выступил с предложением уравнять мини-АЗС в правах со стандартными автозаправками, пишет 360.ru. Несмотря на увеличение числа подобных объектов, в настоящее время их деятельность остается вне полноценного государственного регулирования и контроля. В этой связи в Госдуме рассматривается возможность внесения законодательных изменений, направленных на ликвидацию существующего правового пробела.
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