В Амурской области 23 июля с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Благовещенск — Тында. На борту находились 49 человек, включая шестерых членов экипажа и пятерых детей. В этот же день фюзеляж самолета был обнаружен горящим на склоне горы рядом с Тындой. Выживших в авиакатастрофе нет.
По одной из основных версий трагедии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов при посадке в сложных погодных условиях — накануне в регионе прошел ураган, наблюдалась низкая облачность и скользкая взлетно-посадочная полоса. Также рассматривается техническая неисправность воздушного судна, которое с 2018 года уже четыре раза попадало в авиаинциденты.
По данным сайта отзывов Tripadvisor, пассажиры Ан-24 на протяжении многих лет жаловались на неудовлетворительное состояние самолета, которое, по их словам, было похоже на «ржавое корыто». Также многие сетовали, что за долгий срок эксплуатации воздушное судно не было модернизировано в соответствии с современными стандартами безопасности.
В результате трагедии все члены экипажа и пассажиры погибли. Среди них были сотрудники ОАО «Российские железные дороги» и медицинский работник с многолетним стажем. Компания РЖД объявила о выплате компенсаций семьям погибших. Также на борту самолета находились годовалый ребенок, хирург-онколог и его 25-летняя жена. Они летели из Иркутской области. По данным Mash, самолетом в момент крушения управлял 61-летний Вячеслав Логвинов. Его семья узнала о случившемся из СМИ.
На место происшествия были направлены министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и семьям погибших. Губернатор региона Дмитрий Демешин в связи с трагедией объявил в Хабаровском крае трехдневный траур. Кадры с места крушения Ан-24 — в фоторепортаже URA.RU.
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