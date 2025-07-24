24 июля 2025

Путин потребовал жестко пресекать любые попытки вмешательства в дела России

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Путин выступил с заявлением к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника
Путин выступил с заявлением к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника Фото:

Президент России Владимир Путин призвал строго пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление он сделал в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — заявил президент в своем обращении.

Путин подчеркнул, что российские следственные органы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. По его словам, сотрудники следствия должны эффективно противодействовать угрозам, связанным с распространением недостоверной информации и попытками дестабилизации ситуации в обществе. Также глава государства отметил важность сохранения мира между представителями различных национальностей и укрепления традиционных ценностей в российском обществе.

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Президент России Владимир Путин призвал строго пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление он сделал в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля. «Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — заявил президент в своем обращении. Путин подчеркнул, что российские следственные органы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. По его словам, сотрудники следствия должны эффективно противодействовать угрозам, связанным с распространением недостоверной информации и попытками дестабилизации ситуации в обществе. Также глава государства отметил важность сохранения мира между представителями различных национальностей и укрепления традиционных ценностей в российском обществе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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