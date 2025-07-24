24 июля 2025

На территории Северной Осетии введен план «Ковер»

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План «Ковер» введен и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа
План «Ковер» введен и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа Фото:

Власти Северной Осетии и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели оперативный план «Ковер». Об этом 25 июля сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план „Ковер“», — написал Меняйло. По его словам, ограничения введены и в других регионах СКФО.

В ночь на 25 июля в окрестностях Таганрога и Новочеркасска Ростовской области были зафиксированы не менее семи взрывов. По предварительным данным, причиной инцидента стала работа системы противовоздушной обороны, которая, предположительно, реагировала на украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». 

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Власти Северной Осетии и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели оперативный план «Ковер». Об этом 25 июля сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале. «На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план „Ковер“», — написал Меняйло. По его словам, ограничения введены и в других регионах СКФО. В ночь на 25 июля в окрестностях Таганрога и Новочеркасска Ростовской области были зафиксированы не менее семи взрывов. По предварительным данным, причиной инцидента стала работа системы противовоздушной обороны, которая, предположительно, реагировала на украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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