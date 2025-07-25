Страны Евросоюза планируют утверждать новые антироссийские санкции раз в три месяца, и следующий, 19-й пакет ограничительных мер может быть согласован уже в октябре 2025 года. Об этом сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски.
«После 3,5 лет военных действий мы ввели 18-й пакет санкций. Каждые три месяца будет новый пакет рестрикций...», — заявил Здеховски в разговоре с «Известиями». По словам депутата, такой темп принятия решений обусловлен затяжным характером конфликта на Украине.
Другие члены Европарламента отмечают, что подобный подход становится для ЕС рутиной. По мнению евродепутата Тьерри Мариани, Евросоюз демонстрирует зависимость от санкционной политики. Мариани сравнил отношение к рестрикциям с аддикцией: как люди зависят от алкоголя или наркотиков, так и ЕС — от санкций. Мариани также подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны союзников, в частности США, в Евросоюзе сохраняется интерес к продолжению конфликта, что может привести к появлению новых ограничительных мер уже в октябре.
Евродепутат Иван Давид обратил внимание на то, что антироссийские меры не оказывают существенного влияния на экономику России. Более того, по словам Давида, рестрикции провоцируют не только в саму РФ, но и ее партнеров по всему миру. Депутат отметил, что санкции вызывают недовольство у банковских и транспортных компаний из Китая и других стран, сотрудничающих с Москвой.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы окончательное решение по вопросу введения санкций в отношении России оставалось за ним. По словам Ливитт, глава Штатов поддерживает тесные отношения с рядом членов Сената, среди которых есть его давние соратники, пишет «Царьград».
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