В Госдуме сообщили о скором перерасчете пенсий работающих пенсионеров

Гаврилов: пенсии работающих пенсионеров пересчитают в августе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету
Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету Фото:

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат перерасчет своих выплат за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. 

«Если в начале года повышают и фиксированную, и страховую части пенсии, то августовский перерасчет касается исключительно страховой составляющей. Денежная прибавка к пенсии будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в 2024 году», — пояснил Гаврилов РИА Новости. 

Депутат отметил, что продолжая трудиться, пенсионер накапливает дополнительные пенсионные баллы (ИПК) за счет страховых взносов. В 2025 году один пенсионный коэффициент оценивается в 145 рублей 69 копеек. Это означает, что даже при значительных отчислениях работающий пенсионер сможет получить прибавку не более 437 рублей 7 копеек в месяц.

Ранее в Соцфонде России рассказали, что пенсии 1 августа для работающих пенсионеров пересчитают автоматически. Подавать заявление не нужно.

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С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат перерасчет своих выплат за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.  «Если в начале года повышают и фиксированную, и страховую части пенсии, то августовский перерасчет касается исключительно страховой составляющей. Денежная прибавка к пенсии будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в 2024 году», — пояснил Гаврилов РИА Новости.  Депутат отметил, что продолжая трудиться, пенсионер накапливает дополнительные пенсионные баллы (ИПК) за счет страховых взносов. В 2025 году один пенсионный коэффициент оценивается в 145 рублей 69 копеек. Это означает, что даже при значительных отчислениях работающий пенсионер сможет получить прибавку не более 437 рублей 7 копеек в месяц. Ранее в Соцфонде России рассказали, что пенсии 1 августа для работающих пенсионеров пересчитают автоматически. Подавать заявление не нужно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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