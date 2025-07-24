24 июля 2025

Аналитики «Росконгресса» предупредили о скором обрушении ключевой ставки

«Росконгресс»: ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 16 % к концу 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Росконгрессе» ожидают снижения ставки ЦБ сразу на несколько пунктов
В «Росконгрессе» ожидают снижения ставки ЦБ сразу на несколько пунктов Фото:

К концу текущего года ключевая ставка Центробанка понизится до 16%. Такие данные содержатся в докладе «Росконгресса».

«Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — на отчет ведомства ссылается РИА Новости.

Аналитики считают, что уменьшение ключевой ставки до указанного уровня не приведет к значимому росту инфляции. Также это не спровоцирует резкого обесценивания рубля, уверены эксперты.

В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на отметке 20%. Следующее заседание регулятора пройдет 25 июля, напоминает телеканал 360.

В беседе с URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки. Он также объяснил, что делать со сбережениями, если ставка ЦБ будет и дальше уменьшаться.

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К концу текущего года ключевая ставка Центробанка понизится до 16%. Такие данные содержатся в докладе «Росконгресса». «Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — на отчет ведомства ссылается РИА Новости. Аналитики считают, что уменьшение ключевой ставки до указанного уровня не приведет к значимому росту инфляции. Также это не спровоцирует резкого обесценивания рубля, уверены эксперты. В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на отметке 20%. Следующее заседание регулятора пройдет 25 июля, напоминает телеканал 360. В беседе с URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки. Он также объяснил, что делать со сбережениями, если ставка ЦБ будет и дальше уменьшаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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