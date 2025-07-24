Аналитики «Росконгресса» предупредили о скором обрушении ключевой ставки

К концу текущего года ключевая ставка Центробанка понизится до 16%. Такие данные содержатся в докладе «Росконгресса».
«Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — на отчет ведомства ссылается РИА Новости.
Аналитики считают, что уменьшение ключевой ставки до указанного уровня не приведет к значимому росту инфляции. Также это не спровоцирует резкого обесценивания рубля, уверены эксперты.
В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на отметке 20%. Следующее заседание регулятора пройдет 25 июля, напоминает телеканал 360.
В беседе с URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки. Он также объяснил, что делать со сбережениями, если ставка ЦБ будет и дальше уменьшаться.
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