В Affaritaliani посчитали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду

Президент Молдавии Майя Санду своим поведением ставит под угрозу перспективы вступления страны в Европейский союз, пишет итальянское издание Affaritaliani со ссылкой на мнение обозревателя Маттео Кастаньи. По его словам, действия главы государства противоречат демократическим стандартам ЕС, что может стать препятствием для евроинтеграции.
«Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины», — приводит автор публикации описание поведения президента Молдавии. Кастанья отмечает, что несмотря на возможную терпимость Брюсселя к определенной политической эмоциональности, Европейский союз не готов мириться с отказом от демократических ценностей.
Ранее лидер партии «Будущее Молдовы» Василия Тарлева заявлял о массовом исходе граждан за пределы страны за время правления Санду. По его словам, за последние пять лет Молдавию покинули около 300 тысяч человек — это восьмая часть населения республики.
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