24 июля 2025

Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар был нанесен с воздуха
Удар был нанесен с воздуха Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиация ВС РФ ударила по штабу украинских сил в Херсоне на подконтрольной Киеву территории. Там в это время проходило совещание офицеров ВСУ и правоохранителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

По его словам, после атаки украинские военные пытались эвакуироваться на транспорте, но техника также была уничтожена. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные военачальники. Ранее в Киеве и восьми регионах Украины объявили режим воздушной опасности, передает телеканал 360.

ВСУ в последнее время все чаще атакует гражданские объекты РФ. После атаки на Сочи, где погибли два человека, в ГД призвали к жестким ответным мерам. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник считает, что нужно использовать «Орешник», отмечает «Царьград».

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Авиация ВС РФ ударила по штабу украинских сил в Херсоне на подконтрольной Киеву территории. Там в это время проходило совещание офицеров ВСУ и правоохранителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, после атаки украинские военные пытались эвакуироваться на транспорте, но техника также была уничтожена. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные военачальники. Ранее в Киеве и восьми регионах Украины объявили режим воздушной опасности, передает телеканал 360. ВСУ в последнее время все чаще атакует гражданские объекты РФ. После атаки на Сочи, где погибли два человека, в ГД призвали к жестким ответным мерам. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник считает, что нужно использовать «Орешник», отмечает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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