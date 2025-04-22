Прокуратура Кургана признала незаконными действия следствия по делу арестованного руководителя КГУ

Мужу арестованного руководителя филиала курганского госуниверситета Светланы Сажиной следствие отказывает в свидании с супругой в СИЗО. Мужчина пожаловался в прокуратуру, ведомство признало действия СУ СК незаконными. Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда о продлении меры пресечения Сажиной.
Информацию сообщила в суде адвокат Сажиной Елена Кузенкова, приобщив жалобу к делу ее подопечной. «Сажин дважды писал заявления на имя следователя, чтобы получить разрешение на свидание с женой. Ему было в этом отказано», — рассказала Кузенкова. После отказов мужчина обратился в прокуратуру. Надзорным ведомством был дан ответ о необоснованном отказе со стороны следователей.
Светлана Сажина является исполняющим обязанности руководителя Лесниковского филиала КГУ. В настоящее время она находится в следственном изоляторе. Силовики считают ее причастной к организации незаконной миграции группой лиц в университете. Якобы женщина превысила должностные полномочия, принимая на учебу иностранцев, которые затем работали больше, чем учились. Несмотря на просьбы женщины выпустить ее из СИЗО под домашней арест к малолетнему ребенку, суд отказался это сделать.
По делу имеются еще несколько подозреваемых, среди которых есть иностранцы. Так, двое граждан Туркменистана находятся в СИЗО по обвинению в организации незаконной миграции группой лиц.
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