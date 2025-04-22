Тюменский крематорий заработал первые миллионы

Тюменский крематорий, который входит в состав ООО «Городская служба „Луч“», заработал свои первые 3,9 миллионов рублей. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в госреестре.
«В 2024 году ООО „Городская служба „Луч““ получила прибыль, в том числе, от услуг кремации. Объем доходов от этой услуги — 3,94 миллиона рублей», — гласит пояснительная записка к отчетности.
В целом же чистая прибыль компании по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 96% — фирма заработала чуть более 400 тысяч рублей против 11,1 миллионов в прошлом году. При этом прогноз на 2025 финансовый год прогнозирует резкий рост прибыли до 122 миллионов рублей.
Основным владельцем компании является Рустам Самкаев — ему принадлежит 51% активов «Луча». Остальные 49% находятся в ведении департамента имущественных отношений Тюменской области. Ранее о небывалой прибыли отчитался отель тюменского политика.
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