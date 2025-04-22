22 апреля 2025

Тюменский крематорий заработал первые миллионы

Компания, которой в Тюмени принадлежит крематорий, отчиталась о доходах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крематорий начал работу в ноябре 2024 года
Крематорий начал работу в ноябре 2024 года Фото:

Тюменский крематорий, который входит в состав ООО «Городская служба „Луч“», заработал свои первые 3,9 миллионов рублей. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в госреестре.

«В 2024 году ООО „Городская служба „Луч““ получила прибыль, в том числе, от услуг кремации. Объем доходов от этой услуги — 3,94 миллиона рублей», — гласит пояснительная записка к отчетности.

В целом же чистая прибыль компании по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 96% — фирма заработала чуть более 400 тысяч рублей против 11,1 миллионов в прошлом году. При этом прогноз на 2025 финансовый год прогнозирует резкий рост прибыли до 122 миллионов рублей.

Основным владельцем компании является Рустам Самкаев — ему принадлежит 51% активов «Луча». Остальные 49% находятся в ведении департамента имущественных отношений Тюменской области. Ранее о небывалой прибыли отчитался отель тюменского политика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский крематорий, который входит в состав ООО «Городская служба „Луч“», заработал свои первые 3,9 миллионов рублей. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в госреестре. «В 2024 году ООО „Городская служба „Луч““ получила прибыль, в том числе, от услуг кремации. Объем доходов от этой услуги — 3,94 миллиона рублей», — гласит пояснительная записка к отчетности. В целом же чистая прибыль компании по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 96% — фирма заработала чуть более 400 тысяч рублей против 11,1 миллионов в прошлом году. При этом прогноз на 2025 финансовый год прогнозирует резкий рост прибыли до 122 миллионов рублей. Основным владельцем компании является Рустам Самкаев — ему принадлежит 51% активов «Луча». Остальные 49% находятся в ведении департамента имущественных отношений Тюменской области. Ранее о небывалой прибыли отчитался отель тюменского политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...