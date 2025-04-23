23 апреля 2025

В Пермском крае выросла стоимость путевок в детские летние лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на отдых в детском лагере достигают 70 тысяч рублей за смену
Цены на отдых в детском лагере достигают 70 тысяч рублей за смену Фото:

В Пермском крае повысилась стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря в 2025 году подорожали на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель Совета Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих.

«Стоимость путевок в детские лагеря Пермского края в 2025 году выросла на 15-20%. За отдых продолжительностью в 21 день придется отдать от 40 до 70 тысяч рублей», — рассказал РБК Пермь Долгих.

Уточняется, что кроме роста цен, наблюдается увеличение спроса на детский отдых. Это связано с перераспределением спроса, так как количество предложений на юге России сократилось из-за техногенной катастрофы в Керченском проливе. В результате даже самые популярные лагеря Анапы заполнены лишь на 20-30%, а многие семьи отказываются от ранее забронированных путевок.

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В Пермском крае повысилась стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря в 2025 году подорожали на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель Совета Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих. «Стоимость путевок в детские лагеря Пермского края в 2025 году выросла на 15-20%. За отдых продолжительностью в 21 день придется отдать от 40 до 70 тысяч рублей», — рассказал РБК Пермь Долгих. Уточняется, что кроме роста цен, наблюдается увеличение спроса на детский отдых. Это связано с перераспределением спроса, так как количество предложений на юге России сократилось из-за техногенной катастрофы в Керченском проливе. В результате даже самые популярные лагеря Анапы заполнены лишь на 20-30%, а многие семьи отказываются от ранее забронированных путевок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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