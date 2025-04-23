В Пермском крае выросла стоимость путевок в детские летние лагеря

В Пермском крае повысилась стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря в 2025 году подорожали на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель Совета Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих.
«Стоимость путевок в детские лагеря Пермского края в 2025 году выросла на 15-20%. За отдых продолжительностью в 21 день придется отдать от 40 до 70 тысяч рублей», — рассказал РБК Пермь Долгих.
Уточняется, что кроме роста цен, наблюдается увеличение спроса на детский отдых. Это связано с перераспределением спроса, так как количество предложений на юге России сократилось из-за техногенной катастрофы в Керченском проливе. В результате даже самые популярные лагеря Анапы заполнены лишь на 20-30%, а многие семьи отказываются от ранее забронированных путевок.
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