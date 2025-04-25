Стоимость земельных участков в Тюменской области снизилась на 13%

Цена земельного участка на Червишевском тракте (Тюменская область) значительно снизилась за год. Стоимость сотки упала на целых 13%. Если в апреле 2024 года она стоила 239 тысяч рублей, то в апреле 2025 — 208. Об этом сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«Стоимость земельных участков на трех трактах в Тюменской области снизилась до 13% за год… Значительнее всего цена упала на Червишевском тракте (с апреля 2024 года по апрель 2025 года на 13% — с 239 тысяч рублей до 208 тысяч за сотку)», — рассказал Попов РБК Тюмень.
На уменьшение стоимости повлияли падение спроса на земельные участки и, как следствие, продаж. На снижение спроса же повлияли отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки.
Также цена сотки стала ниже на 10% на Тобольском тракте (с 273 тысяч до 246) и на 1% на Ялуторовском (с 234 тысяч до 232). Однако есть и места, где земля подорожала. Так, например, на Ирбитском тракте сотка поднялась в стоимости на 12% (с 287 тысяч до 320), а на Московском — на 4% (с 328 тысяч до 341).
В Тюмени самые дешевые участки под строительство дач находятся на Велижанском тракте. Минимальная цена за десять соток земли там начинается от 170 тысяч рублей.
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