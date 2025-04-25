25 апреля 2025

Крупное ДТП парализовало движение на тюменской объездной дороге. Фото

В Тюмени на объездной дороге произошла серьезная авария с фурами
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадала женщина 1960 года рождения
В аварии пострадала женщина 1960 года рождения Фото:
Авария на объездной дороге в сторону Антипино
Авария на объездной дороге в сторону Антипино
Фото:

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на участке тюменской объездной дороги в районе озера Песьяное. По предварительной информации, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.

«По словам очевидцев, столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Движение на участке в районе озера Песьяное полностью парализовано», — сообщили на сайте NASHGOROD.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по городу Тюмени. Журналисту пояснили: обход Тюмени, на 38 км столкнулись три автомобиля — один грузовой и два легковых. Перекрыта одна полоса, пострадала женщина 1960 год рождения. Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.

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Серьезное ДТП произошло сегодня днем на участке тюменской объездной дороги в районе озера Песьяное. По предварительной информации, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. «По словам очевидцев, столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Движение на участке в районе озера Песьяное полностью парализовано», — сообщили на сайте NASHGOROD.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по городу Тюмени. Журналисту пояснили: обход Тюмени, на 38 км столкнулись три автомобиля — один грузовой и два легковых. Перекрыта одна полоса, пострадала женщина 1960 год рождения. Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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