Серьезное ДТП произошло сегодня днем на участке тюменской объездной дороги в районе озера Песьяное. По предварительной информации, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.
«По словам очевидцев, столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Движение на участке в районе озера Песьяное полностью парализовано», — сообщили на сайте NASHGOROD.RU.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по городу Тюмени. Журналисту пояснили: обход Тюмени, на 38 км столкнулись три автомобиля — один грузовой и два легковых. Перекрыта одна полоса, пострадала женщина 1960 год рождения. Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.
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