«Вредная идея»: специалисты раскритиковали запрет на ночной прокат элетросамокатов в Тюмени

В Тюмени с начала сезона до 31 августа запретят кататься на электросамокатах с 22:00 до 06:00. Однако специалисты эту идею раскритиковали и назвали «вредной». Как отметили эксперты в журнале «Мобилити», именно ночь самое безопасное время для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Мне кажется эта идея вредной. Хотя такие ограничения придумали не в Тюмени и не в России. В том же Чикаго электросамокаты блокируются с 22:00 до 5:00. Для исключения езды в состоянии алкогольного опьянения ночные ограничения вводятся в Скандинавских странах. Но не только же из бара можно ехать поздно вечером! От нововведений выиграют только таксисты», — рассуждает автор паблика «Тюмень для людей» Аркадий Каюгин.
Другой специалист добавила, что такой запрет не безопасен для женщин. Самокат, по ее мнению, считается одним из самых надежных средств передвижения в ночное время. «В 22:00 и позже многие женщины, особенно молодые, все еще находятся вне дома — и это нормально. Как им передвигаться по городу? Автобусы уже почти не ходят, такси небезопасно — нередко водители ведут себя агрессивно или позволяют себе лишнее. Пешком — далеко и тем более рискованно», — отметила эксперт по женской безопасности и самозащите Марина Авраменко.
По словам урбаниста Дмитрия Кудинова, самокаты — это чуть ли единственный вариант перемещения по ночам. А профессор кафедры «Автомобили» МАДИ добавил, что по ночам почти нет пешеходов, а следовательно это самое безопасное время для СИМ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!