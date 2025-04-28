Тюменцев призывают вакцинировать детей от опасного заболевания

В Тюменской области за 2024 год и первый квартал 2025 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом. Это стало возможным благодаря активной иммунизации населения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В 2024 году и первом квартале 2025 года случаи заболевания полиомиелитом не регистрировались. За 2024 год от полиомиелита вакцинировано около 18 тысяч тюменцев, ревакцинировано против полиомиелита более 58 тысяч человек», — сказано на сайте ведомства.
Хотя в регионе ситуация стабильна, полиомиелит продолжает фиксироваться в других регионах России и за границей. Вирус передается через загрязненную воду, продукты питания и воздушно-капельным путем.
Полиомиелит может вызвать паралич и дыхательную недостаточность. Защита — вакцинация по календарю: прививки в три, четыре, пять, шесть месяцев, ревакцинации в 18, 20 месяцев и шесть лет.
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