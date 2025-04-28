28 апреля 2025

Грязный торнадо прошелся по газовому месторождению в Тюменской области. Видео

Пыльный вихрь обнаружили в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Оно появилось на одном из месторождений
Оно появилось на одном из месторождений Фото:

В Тюменской области на газовом месторождении сформировался пыльный вихрь. Видеозапись погодного явления местные жители опубликовали в социальных сетях.

«Впечатляющий пыльный вихрь на газовом месторождении в Тюменской области. Его обнаружили 29 апреля 2025 года», — отмечено в сообществе «Метеодневник — Новости погоды».

Ранее в Тюмени шквальный ветер снес одну из остановок общественного транспорта. Силами администрации ее вернули на место, а также убедилась в надежности креплений во избежания повторения инцидента.

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В Тюменской области на газовом месторождении сформировался пыльный вихрь. Видеозапись погодного явления местные жители опубликовали в социальных сетях. «Впечатляющий пыльный вихрь на газовом месторождении в Тюменской области. Его обнаружили 29 апреля 2025 года», — отмечено в сообществе «Метеодневник — Новости погоды». Ранее в Тюмени шквальный ветер снес одну из остановок общественного транспорта. Силами администрации ее вернули на место, а также убедилась в надежности креплений во избежания повторения инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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