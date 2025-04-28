Оно появилось на одном из месторождений
В Тюменской области на газовом месторождении сформировался пыльный вихрь. Видеозапись погодного явления местные жители опубликовали в социальных сетях.
«Впечатляющий пыльный вихрь на газовом месторождении в Тюменской области. Его обнаружили 29 апреля 2025 года», — отмечено в сообществе «Метеодневник — Новости погоды».
Ранее в Тюмени шквальный ветер снес одну из остановок общественного транспорта. Силами администрации ее вернули на место, а также убедилась в надежности креплений во избежания повторения инцидента.
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