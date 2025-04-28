28 апреля 2025

Сильный ветер снес остановку в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упала остановка на улице «Сквер Гимназистов»
Упала остановка на улице «Сквер Гимназистов» Фото:

В Тюмени сильный ветер и непогода повалили одну из остановок на улице 50 лет Октября. Данную информацию очевидцы события опубликовали в социальных сетях.

«Вот и первые наши „изящные“ остановки полетели. Остановка на 50 лет октября», — отметил один из тюменцев в сообществе «ЧС Тюмень».

В администрации города отметили, что остановочный комплекс «Сквер Гимназистов» вернули на место. Вместе с тем подрядная организация проверила крепления остановки: угрозы очередного падения нет.

Ранее на федеральной трассе Тюмень — Омск сильный ветер перевернул груженную пенопластом фуру. Упавший автомобиль перегородил проезд остальным автомобилям. На этом участке организовано реверсивное движение.

Упавшая остановка комплекс «Сквер Гимназистов»
Упавшая остановка комплекс «Сквер Гимназистов»
Фото:

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В Тюмени сильный ветер и непогода повалили одну из остановок на улице 50 лет Октября. Данную информацию очевидцы события опубликовали в социальных сетях. «Вот и первые наши „изящные“ остановки полетели. Остановка на 50 лет октября», — отметил один из тюменцев в сообществе «ЧС Тюмень». В администрации города отметили, что остановочный комплекс «Сквер Гимназистов» вернули на место. Вместе с тем подрядная организация проверила крепления остановки: угрозы очередного падения нет. Ранее на федеральной трассе Тюмень — Омск сильный ветер перевернул груженную пенопластом фуру. Упавший автомобиль перегородил проезд остальным автомобилям. На этом участке организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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