В Тюмени сильный ветер и непогода повалили одну из остановок на улице 50 лет Октября. Данную информацию очевидцы события опубликовали в социальных сетях.
«Вот и первые наши „изящные“ остановки полетели. Остановка на 50 лет октября», — отметил один из тюменцев в сообществе «ЧС Тюмень».
В администрации города отметили, что остановочный комплекс «Сквер Гимназистов» вернули на место. Вместе с тем подрядная организация проверила крепления остановки: угрозы очередного падения нет.
Ранее на федеральной трассе Тюмень — Омск сильный ветер перевернул груженную пенопластом фуру. Упавший автомобиль перегородил проезд остальным автомобилям. На этом участке организовано реверсивное движение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!