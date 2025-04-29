Захарова: Россия призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины

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Россия призывает Берлин прекратить поставки вооружений Киеву, сообщила Захарова
Россия призывает Берлин прекратить поставки вооружений Киеву, сообщила Захарова Фото:

Россия обращается к Берлину с призывом прекратить поставки вооружения киевским властям, поскольку эти действия приводят к гибели мирных жителей Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия... призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так дипломат прокомментировала заявление германского МИД, в котором была отражена отрицательная оценка пасхального перемирия на территории Украины и содержался призыв к России установить постоянное прекращение огня.

Ранее Захарова отметила увеличение числа террористических акций со стороны Киева, что, по ее словам, связано с неудачами украинских войск на линии соприкосновения, пишет «Царьград». Она подвергла критике действия украинских властей и выразила тревогу по поводу участия НАТО в происходящих событиях.

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Россия обращается к Берлину с призывом прекратить поставки вооружения киевским властям, поскольку эти действия приводят к гибели мирных жителей Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Россия... призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так дипломат прокомментировала заявление германского МИД, в котором была отражена отрицательная оценка пасхального перемирия на территории Украины и содержался призыв к России установить постоянное прекращение огня. Ранее Захарова отметила увеличение числа террористических акций со стороны Киева, что, по ее словам, связано с неудачами украинских войск на линии соприкосновения, пишет «Царьград». Она подвергла критике действия украинских властей и выразила тревогу по поводу участия НАТО в происходящих событиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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