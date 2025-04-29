Россия обращается к Берлину с призывом прекратить поставки вооружения киевским властям, поскольку эти действия приводят к гибели мирных жителей Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия... призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так дипломат прокомментировала заявление германского МИД, в котором была отражена отрицательная оценка пасхального перемирия на территории Украины и содержался призыв к России установить постоянное прекращение огня.
Ранее Захарова отметила увеличение числа террористических акций со стороны Киева, что, по ее словам, связано с неудачами украинских войск на линии соприкосновения, пишет «Царьград». Она подвергла критике действия украинских властей и выразила тревогу по поводу участия НАТО в происходящих событиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.