29 апреля 2025

Мама погибшего на СВО тюменского бойца вошла в совет «Боевого кадрового резерва»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее маме бойца передали награду сына, присужденную посмертно
Ранее маме бойца передали награду сына, присужденную посмертно Фото:

В состав Общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» вошла мама бойца Дмитрия Семенова, который погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом в соцсети сообщил глава региона Александр Моор.

«В число участников Общественного совета теперь входит Лилия Александровна Проскурина — мама нашего земляка, командира инженерно-саперного взвода Дмитрия Семенова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе СВО», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.

На совещании Общественного совета проекта Моор также предложил пересмотреть требования для прохождения на следующий этап. Решение о зачислении в программу будет приниматься по итогам собеседования, которое будет назначено после прохождения тестирования.

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В состав Общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» вошла мама бойца Дмитрия Семенова, который погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом в соцсети сообщил глава региона Александр Моор. «В число участников Общественного совета теперь входит Лилия Александровна Проскурина — мама нашего земляка, командира инженерно-саперного взвода Дмитрия Семенова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе СВО», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Боец был посмертно награжден орденом Мужества. На совещании Общественного совета проекта Моор также предложил пересмотреть требования для прохождения на следующий этап. Решение о зачислении в программу будет приниматься по итогам собеседования, которое будет назначено после прохождения тестирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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