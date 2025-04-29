Мама погибшего на СВО тюменского бойца вошла в совет «Боевого кадрового резерва»

В состав Общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» вошла мама бойца Дмитрия Семенова, который погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом в соцсети сообщил глава региона Александр Моор.
«В число участников Общественного совета теперь входит Лилия Александровна Проскурина — мама нашего земляка, командира инженерно-саперного взвода Дмитрия Семенова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе СВО», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.
На совещании Общественного совета проекта Моор также предложил пересмотреть требования для прохождения на следующий этап. Решение о зачислении в программу будет приниматься по итогам собеседования, которое будет назначено после прохождения тестирования.
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