Во время майских праздников за тюменскими дачниками будут следить беспилотники

В Тюмени во время майских праздников будет усилен контроль за соблюдением требований особого противопожарного режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Жарить шашлыки на открытом огне во время пожароопасного категорически запрещено, поэтому за дачными поселками будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Контроль за соблюдением требований особого противопожарного режима осуществляется, в том числе, с помощью БПЛА. Для этого используются аппараты ГУ МЧС России по Тюменской области и департамента лесного комплекса. Также задействованы беспилотники добровольцев», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления МЧС.
Там добавили, что в зону контроля беспилотников попадут абсолютно все дачные поселки и сообщества Тюмени. Поддержку БПЛА на земле окажут сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии: они будут патрулировать СНТ и смогут оперативно реагировать на сообщения о нарушении требований противопожарного режима дачниками. За информацию о подобных инцидентах от очевидцев заплатят до 40 000 рублей.
За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — до 800 000 рублей. Избежать наказания за приготовление шашлыка на даче можно при соблюдении ряда условий. Например, приготовив мясо в тандыре или закрытом барбекю, однако и здесь есть свои требования и особенности.
С 5 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, готовить пищу на открытом огне, заниматься палом сухой травы и запускать фейерверки.
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