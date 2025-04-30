В Курганской области определились с датой открытия новой мечети

Новую мечеть торжественно откроют 2 мая в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. Ее строительство было начато еще три года назад на пожертвования мусульман. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа прихожан.
«2 мая торжественно откроют мечеть в Каргаполье. Будет совершен первый пятничный джума-намаз (коллективная молитва у мусульман — прим. URA.RU)», — сообщил источник.
По информации председателя Курганской организации мусульман, имама Зиедали Мизробова, торжественное открытие мечети начнется в 11:30 по улице Урожайная, 1а. На знаменательное событие для всех мусульман региона приглашаются все желающие.
Землю под мечеть курганским мусульманам выделили еще в 2018 году. К строительству объект приступили три года назад после получения необходимых разрешений от властей. Мечеть полностью строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 прихожан продолжают возводить в Куртамыше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».