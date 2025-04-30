30 апреля 2025

В Курганской области определились с датой открытия новой мечети

Новую мечеть для курганских мусульман откроют 2 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В Каргаполье торжественно откроют мечеть 2 мая (архивное фото)
В Каргаполье торжественно откроют мечеть 2 мая (архивное фото) Фото:

Новую мечеть торжественно откроют 2 мая в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. Ее строительство было начато еще три года назад на пожертвования мусульман. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа прихожан. 

«2 мая торжественно откроют мечеть в Каргаполье. Будет совершен первый пятничный джума-намаз (коллективная молитва у мусульман — прим. URA.RU)», — сообщил источник.

По информации председателя Курганской организации мусульман, имама Зиедали Мизробова, торжественное открытие мечети начнется в 11:30 по улице Урожайная, 1а. На знаменательное событие для всех мусульман региона приглашаются все желающие. 

Землю под мечеть курганским мусульманам выделили еще в 2018 году. К строительству объект приступили три года назад после получения необходимых разрешений от властей. Мечеть полностью строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 прихожан продолжают возводить в  Куртамыше.

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Новую мечеть торжественно откроют 2 мая в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. Ее строительство было начато еще три года назад на пожертвования мусульман. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа прихожан.  «2 мая торжественно откроют мечеть в Каргаполье. Будет совершен первый пятничный джума-намаз (коллективная молитва у мусульман — прим. URA.RU)», — сообщил источник. По информации председателя Курганской организации мусульман, имама Зиедали Мизробова, торжественное открытие мечети начнется в 11:30 по улице Урожайная, 1а. На знаменательное событие для всех мусульман региона приглашаются все желающие.  Землю под мечеть курганским мусульманам выделили еще в 2018 году. К строительству объект приступили три года назад после получения необходимых разрешений от властей. Мечеть полностью строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 прихожан продолжают возводить в  Куртамыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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