Экс-чиновник мэрии Кургана ушел работать в структуру правительства

Бывший чиновник мэрии Кургана Анатолий Константинов, работавший в управлении административной практики, перебрался в структуру правительства региона. Он получил должность консультанта в Аппарате антитеррористической комиссии. Об этом сообщил источник, приближенный к областным властям.
«Экс-чиновник мэрии Константинов получил повышение. Устроился работать в департамент общественной безопасности консультантом в Аппарате антитеррористической комиссии», — сообщил источник. Информация о назначении подтверждается на сайте структуры правительства.
В администрации он работал в департаменте развития городского хозяйства. Занимал должность ведущего специалиста отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях управления административной практики.
Ранее URA.RU писало, что департамент общественной безопасности укомплектовал Ситуационный отдел, которым руководит экс-полицейский Андрей Плюхин. В ведомство устроились два новых эксперта-координатора.
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