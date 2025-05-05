Что известно о депутате тюменской облдумы Омарове, который вошел в состав президентского совета

Депутат тюменской областной думы и первый вице-президент общероссийской организации «Опора России» Эдуард Омаров был включен в состав президентского совета. Омаров является известным предпринимателем и общественным деятелем Тюменской области, входит в топ-100 самых влиятельных людей Тюмени. В 1993 году он основал компанию «Кванта +», которая стала лидером в отрасли водных технологий. Что еще известно о депутате — читайте в материале URA.RU.
Переезд в Тюмень и образование
Эдуард Омаров родился 28 ноября 1964 года в Грузии. В 1981 году он окончил школу в Баку и переехал в Тюмень. Здесь он получил два высших образования: в 1991 году окончил Тюменский индустриальный институт (ТИУ) по специальности инженер-механик, а в 2007 году — Тюменский государственный университет (ТГУ), где получил диплом психолога. В 2011 году ему присвоена степень кандидата психологических наук.
Омаров защитил кандидатскую диссертацию о секрете успеха предпринимателей и написал две книги — «Кустари и Рокфеллеры» и «Просто о сложном». Имеет опыт службы в армии и органах внутренних дел.
Профессор и заведующий кафедрой предпринимательства
С 2008 года Эдуард Омаров активно занимается преподавательской и научной деятельностью. В 2018 году он основал первую в России кафедру предпринимательства в ТГУ, где работает профессором и заведующим кафедрой. С 2021 года руководит рабочей группой Минобрнауки по развитию молодежного предпринимательства и является автором проекта по созданию экосистемы предпринимательства в вузах. С 2022 года входит в комиссию государственного совета по молодежной политике и экспертный совет при правительстве РФ.
Ведущие проекты Омарова
В 2010 году Омаров возглавил региональное отделение «ОПОРА РОССИИ», а в 2016 году стал вице-президентом организации, курируя молодежное предпринимательство. Он разработал и реализовал ряд значимых проектов: «Вечерняя школа предпринимателя», форум «СУП» (слет успешных предпринимателей), «Экосистема развития предпринимательства».
Политическая деятельность
Эдуард Омаров является депутатом Тюменской областной Думы с 2016 года, работает в комитетах по бюджету и экономической политике. С 2007 года он активно участвует в деятельности партии «Единая Россия», став членом президиума регионального политсовета. Омаров координирует федеральный проект «Предпринимательство» и возглавляет множество общественных советов, включая рабочую группу Минобрнауки по развитию молодежного предпринимательства.
Награды и достижения
За свою деятельность Эдуард Омаров удостоен множества наград: грамоты президента РФ, почетных грамот федеральных министров, медали МЧС России, благодарственных писем от высокопоставленных лиц государства. Входит в топ-100 самых влиятельных людей Тюмени, признан одним из лучших работодателей города и ведущим экспертом в сфере малого и среднего бизнеса.
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