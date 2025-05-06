Курганская предпринимательница закрыла магазин и отдала вещи семьям бойцам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель из Кургана Наталья Коценко передала одежду семьям бойцов СВО (архивное фото)
Предприниматель из Кургана Наталья Коценко передала одежду семьям бойцов СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский предприниматель Наталья Коценко передала семьям участников СВО новые вещи, которые остались после закрытия ее магазина одежды. В гуманитарный груз вошли десятки коробок с женской обувью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама предприниматель.

«После закрытия магазина одежды осталось много новых вещей. Десятки коробок с женской обувью решила передать семьям бойцов СВО. Груз передали региональному Фонду „Защитники Отечества“. Уверена, что вещи окажутся очень полезными и нужными», — рассказала Коценко.

Ранее URA.RU писало о том, что предпринимательница передала вещи для жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ. В гуманитарном грузе были рубашки, футболки, штаны, пуховики и другие предметы одежды для нуждающихся в помощи. Также сообщалось, что владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов передал автомобиль «Нива» в зону СВО добровольцам из казачьего отряда. 

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Курганский предприниматель Наталья Коценко передала семьям участников СВО новые вещи, которые остались после закрытия ее магазина одежды. В гуманитарный груз вошли десятки коробок с женской обувью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама предприниматель. «После закрытия магазина одежды осталось много новых вещей. Десятки коробок с женской обувью решила передать семьям бойцов СВО. Груз передали региональному Фонду „Защитники Отечества“. Уверена, что вещи окажутся очень полезными и нужными», — рассказала Коценко. Ранее URA.RU писало о том, что предпринимательница передала вещи для жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ. В гуманитарном грузе были рубашки, футболки, штаны, пуховики и другие предметы одежды для нуждающихся в помощи. Также сообщалось, что владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов передал автомобиль «Нива» в зону СВО добровольцам из казачьего отряда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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