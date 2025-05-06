Курганский предприниматель Наталья Коценко передала семьям участников СВО новые вещи, которые остались после закрытия ее магазина одежды. В гуманитарный груз вошли десятки коробок с женской обувью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама предприниматель.
«После закрытия магазина одежды осталось много новых вещей. Десятки коробок с женской обувью решила передать семьям бойцов СВО. Груз передали региональному Фонду „Защитники Отечества“. Уверена, что вещи окажутся очень полезными и нужными», — рассказала Коценко.
Ранее URA.RU писало о том, что предпринимательница передала вещи для жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ. В гуманитарном грузе были рубашки, футболки, штаны, пуховики и другие предметы одежды для нуждающихся в помощи. Также сообщалось, что владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов передал автомобиль «Нива» в зону СВО добровольцам из казачьего отряда.
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