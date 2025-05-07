В Тюмени продают ретро автомобиль ГАЗ М-1 1939 года выпуска. Как указано в объявлении, опубликованном на сайте Avito, стоимость машины составляет восемь миллионов рублей.
«ГАЗ M-1 1939 года выпуска. Пробег — пять тысяч километров. Стоит на современном учете. Автомобиль на полном ходу. Стоимость — восемь миллионов рублей», — указано в объявлении.
По словам продавца, машина в базовой комплектации, не битая. ГАЗ М-1 (в народе называют «Эмкой») — это советский легковой автомобиль. Выпускался в 1937–1943 годах, сменил на конвейере ГАЗ-А.
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