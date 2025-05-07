В Тюмени за восемь миллионов рублей продают винтажный автомобиль. Фото

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Машина была выпущена в 1939-ом
Машина была выпущена в 1939-ом Фото:

В Тюмени продают ретро автомобиль ГАЗ М-1 1939 года выпуска. Как указано в объявлении, опубликованном на сайте Avito, стоимость машины составляет восемь миллионов рублей.

«ГАЗ M-1 1939 года выпуска. Пробег — пять тысяч километров. Стоит на современном учете. Автомобиль на полном ходу. Стоимость — восемь миллионов рублей», — указано в объявлении.

По словам продавца, машина в базовой комплектации, не битая. ГАЗ М-1 (в народе называют «Эмкой») — это советский легковой автомобиль. Выпускался в 1937–1943 годах, сменил на конвейере ГАЗ-А.

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В Тюмени продают ретро автомобиль ГАЗ М-1 1939 года выпуска. Как указано в объявлении, опубликованном на сайте Avito, стоимость машины составляет восемь миллионов рублей. «ГАЗ M-1 1939 года выпуска. Пробег — пять тысяч километров. Стоит на современном учете. Автомобиль на полном ходу. Стоимость — восемь миллионов рублей», — указано в объявлении. По словам продавца, машина в базовой комплектации, не битая. ГАЗ М-1 (в народе называют «Эмкой») — это советский легковой автомобиль. Выпускался в 1937–1943 годах, сменил на конвейере ГАЗ-А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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