9 мая перекроют движение на главном перекрестке Тюмени

На перекрестке улиц Мельникайте — Республики Тюмени пройдет минута молчания
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за акции «Минута молчания» в Тюмени закроют проезд по перекрестку ул. Мельникайте - Республики
Из-за акции «Минута молчания» в Тюмени закроют проезд по перекрестку ул. Мельникайте - Республики Фото:

В Тюмени 9 мая в 18:55 на пересечении улиц Мельникайте — Республики будет остановлено движение транспорта для проведения минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Перекресток считается одним из наиболее загруженных в городе.

"9 Мая в 18:55 на перекрестке ул. Мельникайте и ул. Республики движение транспортных средств будет остановлено. Тюмень погрузится в тишину, чтобы отдать дань уважения героям, всем, кто не щадил себя ради великой цели — Победы", — указано в сообщении тюменской мэрии.

Ранее URA.RU писало о том, что в День Победы 9 мая в Тюмени перекроют движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог начнут действовать с 6:00 9 мая и продлятся до 01:00 10 мая.

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В Тюмени 9 мая в 18:55 на пересечении улиц Мельникайте — Республики будет остановлено движение транспорта для проведения минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Перекресток считается одним из наиболее загруженных в городе. "9 Мая в 18:55 на перекрестке ул. Мельникайте и ул. Республики движение транспортных средств будет остановлено. Тюмень погрузится в тишину, чтобы отдать дань уважения героям, всем, кто не щадил себя ради великой цели — Победы", — указано в сообщении тюменской мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в День Победы 9 мая в Тюмени перекроют движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог начнут действовать с 6:00 9 мая и продлятся до 01:00 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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