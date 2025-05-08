9 мая перекроют движение на главном перекрестке Тюмени

В Тюмени 9 мая в 18:55 на пересечении улиц Мельникайте — Республики будет остановлено движение транспорта для проведения минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Перекресток считается одним из наиболее загруженных в городе.
"9 Мая в 18:55 на перекрестке ул. Мельникайте и ул. Республики движение транспортных средств будет остановлено. Тюмень погрузится в тишину, чтобы отдать дань уважения героям, всем, кто не щадил себя ради великой цели — Победы", — указано в сообщении тюменской мэрии.
Ранее URA.RU писало о том, что в День Победы 9 мая в Тюмени перекроют движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог начнут действовать с 6:00 9 мая и продлятся до 01:00 10 мая.
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