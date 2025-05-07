Как в Тюмени будут перекрыты дороги в День Победы 9 мая. Карта

В Тюмени 9 мая полностью перекроют центр города
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Дороги начнут перекрывать в 6:00
Дороги начнут перекрывать в 6:00 Фото:

В Тюмени во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая полностью перекроют движение в центре города. Ограничения на некоторых улицах начнут действовать с 6:00. Как будет перекрыт город — в материале URA.RU.

С 6:00 до 14:30 будут перекрыты следующие дороги: в границах улиц Ямской и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Мельникайте); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова). С 20:00 до 01:00 повторно перекроют Ямскую, Луначарского, Республики и Ленина.

С 6:00 до 23:50 ограничат движение на Водопроводной (от Республики до Хохрякова), 8 Марта (от Республики до Хохрякова), Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Для объезда перекрытых участков предлагается использовать улицы 50 лет Октября и Малыгина.

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В Тюмени во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая полностью перекроют движение в центре города. Ограничения на некоторых улицах начнут действовать с 6:00. Как будет перекрыт город — в материале URA.RU. С 6:00 до 14:30 будут перекрыты следующие дороги: в границах улиц Ямской и Луначарского (от Казанской до Коммунистической); Республики и Ленина (от Коммунистической до Мельникайте); Мориса Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев (от Герцена до Хохрякова). С 20:00 до 01:00 повторно перекроют Ямскую, Луначарского, Республики и Ленина. С 6:00 до 23:50 ограничат движение на Водопроводной (от Республики до Хохрякова), 8 Марта (от Республики до Хохрякова), Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Для объезда перекрытых участков предлагается использовать улицы 50 лет Октября и Малыгина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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