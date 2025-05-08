08 мая 2025

Тюменка едва не погибла после приема обезболивающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Тюмени получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов
Жительница Тюмени получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов Фото:

В Тюмени 28-летняя женщина получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов. У пациентки диагностирован синдром Лайелла — опасное заболевание, характеризующееся обширными поражениями кожи и слизистых оболочек, сказано на сайте «Комсомольская правда».

«Молодая девушка из Тюмени теперь ту ночь не забудет никогда. В конце апреля она ложилась в нормальном состоянии, хоть и чувствовала усталость. А вот проснулась уже с сильнейшей болью и зудом на коже головы», — сказано в сообщении.

Состояние женщины оценивалось как критическое: тело покрылось язвами и высыпаниями, губы сильно опухли, температура достигла 39 градусов. Своевременная госпитализация и слаженная работа врачей позволили избежать серьезных последствий. В тяжелых случаях синдром Лайелла имеет летальность до 65-70%.

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В Тюмени 28-летняя женщина получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов. У пациентки диагностирован синдром Лайелла — опасное заболевание, характеризующееся обширными поражениями кожи и слизистых оболочек, сказано на сайте «Комсомольская правда». «Молодая девушка из Тюмени теперь ту ночь не забудет никогда. В конце апреля она ложилась в нормальном состоянии, хоть и чувствовала усталость. А вот проснулась уже с сильнейшей болью и зудом на коже головы», — сказано в сообщении. Состояние женщины оценивалось как критическое: тело покрылось язвами и высыпаниями, губы сильно опухли, температура достигла 39 градусов. Своевременная госпитализация и слаженная работа врачей позволили избежать серьезных последствий. В тяжелых случаях синдром Лайелла имеет летальность до 65-70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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