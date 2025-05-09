На Красной площади прошел грандиозный военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 11 тысяч военнослужащих приняли участие в мероприятии. Также Вооруженные силы РФ продемонстрировали мощь и технологическое превосходство современной военной техники России. Проезд механизированной колонны открыли знаменитые танки Т-34, символизирующие историческую победу. Подробнее о том, какая техника была на юбилейном Параде Победы в Москве — в фоторепортаже URA.RU.
После бронемашин по Красной площади проехали уже знакомые танки Т-80, Т-90 «Прорыв». В этом году они появились на площади с усиленными элементами защиты, что сделало их еще более внушительными. Среди участников парада также были автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» и боевые машины пехоты БМП «Курганец».
Новейшие дополнения к параду включали боевые разведывательные машины БРМ-1К, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и самоходное артиллерийское орудие «Мальва» и «Гиацинт-К». Уникальность этого года подчеркивалась участием колонны войск беспилотных систем. По площади впервые проехали автомобили КамАЗ с новыми бронированным кабинами, в кузовах которых были установлены дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.
Зрители Парада стали свидетелями захватывающего выступления от двух известных пилотажных групп Воздушно-космических сил России. «Русские стрижи», исполняющие фигуры высшего пилотажа на истребителях МиГ-29, и «Русские витязи», демонстрирующие мастерство управления тяжелыми истребителями Су-30, показали невероятную координацию и точность, завораживая собравшихся. Завершение воздушной части парада стало поистине эффектным: группа штурмовиков Су-25 выполнила знаменитый маневр, раскрасив небо дымом в цвета российского триколора — белый, синий и красный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.