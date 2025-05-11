NYT: у ЕС рискуют кончиться деньги на финансирование Украины

Европейские лидеры выражают тревогу по поводу неспособности обеспечить Украину необходимым вооружением, что может привести к потере территорий. Такая ситуация сложилась на фоне изменений в политике США и намерений американского президента Дональда Трампа переложить ответственность за военную помощь на ЕС. Об этом пишут западные СМИ.
«Поставки материальных средств на линию фронта идут с трудом с тех пор, как президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины и своей собственной. Без адекватных поставок Киев может потерять территории, если будет вынужден отступить», — написала газета New York Times.
Издание заострило внимание на том, что оружие — это не просто вопрос жизни и смерти для украинских солдат. При этом поток вооружения на Украину из Европы продолжится, даже если американские поставки иссякнут.
Как сообщало URA.RU ранее, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии. Как сообщалось, Киев должен получить одну зенитную ракетную систему Patriot, которая была на вооружении в Израиле. Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры относительно возможной передачи дополнительной системы ПВО из Германии или Греции.
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