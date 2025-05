NYT: США одобрили передачу Украине 125 ракет для РСЗО

В пакет помощи также вошло 100 ракет-перехватчиков Patriot из Германии Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Конгресса США. «Представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину. Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано — даже если им владеет другая страна — без одобрения американского правительства», — говорится в сообщении The New York Times. Издание отмечает, что экспортное разрешение США необходимо даже тогда, когда произведенное американскими компаниями вооружение находится на балансе союзников страны. Такое решение стало ответом на запрос Германии о передаче Украине дополнительной военной помощи, включая ракеты для систем HIMARS и MARS II, а также комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые имеют ключевое значение для защиты украинской инфраструктуры от ракетных ударов. Как сообщает издание The New York Times, Украина получит одну зенитную ракетную систему Patriot, которая ранее находилась на вооружении в Израиле. Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры относительно возможной передачи дополнительной системы ПВО из Германии или Греции. В частности, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион заявил, что Киев должен компенсировать его стране затраты за систему противовоздушной обороны Patriot.

