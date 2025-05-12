12 мая 2025

Власти Тюмени раскрыли, сколько денег город потратил на содержание мэра в 2025 году

Содержание мэра Тюмени за три месяца обошлось бюджету в 2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Данные приведены за первые три месяца 2025 года
Данные приведены за первые три месяца 2025 года Фото:

Власти Тюмени за первый квартал 2025 года потратили на содержание главы города Максима Афанасьева почти два миллиона рублей. Об этом говорится в официальном отчете об исполнении городского бюджета за январь — март 2025 года.

«Исполнено за первый квартал 2025 года: глава города Тюмени — 1,9 млн руб. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госорганами, казенными учреждениями, органами управления государственными и бюджетными фондами — 1,9 млн руб.», — такие данные размещены в отчете. 

Также в документе указывается, что на весь 2025 год запланированы расходы на содержание мэра Тюмени в размере 8 миллионов рублей. Эта сумма на 13,75% превышает аналогичные расходы предыдущего года. Увеличение бюджета связано с ростом статей выплат персоналу и индексацией заработной платы муниципальных служащих.

Ранее власти Тюмени подвели общие финансовые итоги 2024 года. Так, доходы города превысили расходы на 383 миллиона рублей, а общий объем  доходов составил 49 миллиардов рублей.

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Власти Тюмени за первый квартал 2025 года потратили на содержание главы города Максима Афанасьева почти два миллиона рублей. Об этом говорится в официальном отчете об исполнении городского бюджета за январь — март 2025 года. «Исполнено за первый квартал 2025 года: глава города Тюмени — 1,9 млн руб. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госорганами, казенными учреждениями, органами управления государственными и бюджетными фондами — 1,9 млн руб.», — такие данные размещены в отчете.  Также в документе указывается, что на весь 2025 год запланированы расходы на содержание мэра Тюмени в размере 8 миллионов рублей. Эта сумма на 13,75% превышает аналогичные расходы предыдущего года. Увеличение бюджета связано с ростом статей выплат персоналу и индексацией заработной платы муниципальных служащих. Ранее власти Тюмени подвели общие финансовые итоги 2024 года. Так, доходы города превысили расходы на 383 миллиона рублей, а общий объем  доходов составил 49 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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