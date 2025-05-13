Реконструкцию части Калининского района проведут власти Тюмени

В Тюмени построят новый жилой район в границах улиц Ставропольской и Кремлевской
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершить реконструкцию планируют до 2035 года
Завершить реконструкцию планируют до 2035 года Фото:

Новый район с многоэтажными зданиями появится в границах улиц Ставропольской и Кремлевской. Соответствующий документ опубликовала администрация города Тюмени.

«Предусмотрено размещение объектов жилищного строительства этажностью до 16 этажей со встроенными объектами обслуживания. Общая площадь жилого фонда составляет более 383 тысяч квадратных метров», — отмечено в проекте.

Также здесь планируют построить школу на 1 500 учеников, детский сад на 560 мест и дневной стационар. Вместе с тем молодые тюменцы смогут посещать местную школу искусств, а также библиотеку с детским и общим отделами.

Первой очередью запустят многоквартирные дома, несколько многоуровневых закрытых паркингов, школу и детсад. Срок сдачи объектов — 2029 год. Остальные учреждения сдадут в рамках седьмой и восьмой очереди до 2035 года.

Ранее в Тюмени были утверждены планы по комплексному развитию территории в районе улицы Раневской и объездной дороги, где до 2041 года построят жилые дома, технопарки, школы, детские сады, торговый центр и экопарк. Таким образом, новый проект в границах улиц Ставропольской и Кремлевской продолжает тенденцию масштабного жилищного и социального строительства в городе.

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Новый район с многоэтажными зданиями появится в границах улиц Ставропольской и Кремлевской. Соответствующий документ опубликовала администрация города Тюмени. «Предусмотрено размещение объектов жилищного строительства этажностью до 16 этажей со встроенными объектами обслуживания. Общая площадь жилого фонда составляет более 383 тысяч квадратных метров», — отмечено в проекте. Также здесь планируют построить школу на 1 500 учеников, детский сад на 560 мест и дневной стационар. Вместе с тем молодые тюменцы смогут посещать местную школу искусств, а также библиотеку с детским и общим отделами. Первой очередью запустят многоквартирные дома, несколько многоуровневых закрытых паркингов, школу и детсад. Срок сдачи объектов — 2029 год. Остальные учреждения сдадут в рамках седьмой и восьмой очереди до 2035 года. Ранее в Тюмени были утверждены планы по комплексному развитию территории в районе улицы Раневской и объездной дороги, где до 2041 года построят жилые дома, технопарки, школы, детские сады, торговый центр и экопарк. Таким образом, новый проект в границах улиц Ставропольской и Кремлевской продолжает тенденцию масштабного жилищного и социального строительства в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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