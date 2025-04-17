17 апреля 2025

Потенциально опасное мясо нашли в тюменских кафе и ресторанах

В трех общепитах Тюмени нашли потенциально опасное мясо
© Служба новостей «URA.RU»
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У общепитов не было сопроводительных документов на мясо
У общепитов не было сопроводительных документов на мясо Фото:

В тюменских ресторанах и кафе обнаружили потенциально опасное мясо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

«За период с 1 апреля по 17 апреля сотрудниками Управления, по результатам мероприятий установлены нарушения у трех общепитов. У них отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции», — отметили в ведомстве.

Проблемы обнаружены в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец». Заведениям направлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

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В тюменских ресторанах и кафе обнаружили потенциально опасное мясо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. «За период с 1 апреля по 17 апреля сотрудниками Управления, по результатам мероприятий установлены нарушения у трех общепитов. У них отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции», — отметили в ведомстве. Проблемы обнаружены в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец». Заведениям направлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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