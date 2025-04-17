Потенциально опасное мясо нашли в тюменских кафе и ресторанах

В тюменских ресторанах и кафе обнаружили потенциально опасное мясо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
«За период с 1 апреля по 17 апреля сотрудниками Управления, по результатам мероприятий установлены нарушения у трех общепитов. У них отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции», — отметили в ведомстве.
Проблемы обнаружены в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец». Заведениям направлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!