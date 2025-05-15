В Кургане зафиксирован рост средних цен за аренду квартир на вторичном рынке. Согласно информации, опубликованной на сайте Restate.ru, по состоянию на 13 мая средняя стоимость аренды квартиры в городе достигла 18 988 рублей.
«13 мая 2025 года средняя цена за аренду квартиры на вторичном рынке составляет 18 988 рублей. Это на 4,41% больше, чем две недели назад (18 151), и на 5,13% выше показателя середины апреля (17 909)», — написано на сайте Restate.ru. За последний квартал в Кургане наблюдается тенденция к постепенному увеличению стоимости аренды после кратковременного снижения в марте, когда цены упали на 5,83% (16 752). Подъем наблюдается с 1 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что аренда квартир подешевела в Екатеринбурге на 8% с начала года. Медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 тысяч рублей.
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