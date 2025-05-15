15 мая 2025

В Кургане резко подорожала аренда квартир. Скрин

Средняя цена за аренду квартиры в Кургане составляет почти 19 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на аренду квартир в Кургане поднялись на 4,41%
Цены на аренду квартир в Кургане поднялись на 4,41% Фото:

В Кургане зафиксирован рост средних цен за аренду квартир на вторичном рынке. Согласно информации, опубликованной на сайте Restate.ru, по состоянию на 13 мая средняя стоимость аренды квартиры в городе достигла 18 988 рублей.

«13 мая 2025 года средняя цена за аренду квартиры на вторичном рынке составляет 18 988 рублей. Это на 4,41% больше, чем две недели назад (18 151), и на 5,13% выше показателя середины апреля (17 909)», — написано на сайте Restate.ru. За последний квартал в Кургане наблюдается тенденция к постепенному увеличению стоимости аренды после кратковременного снижения в марте, когда цены упали на 5,83% (16 752). Подъем наблюдается с 1 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что аренда квартир подешевела в Екатеринбурге на 8% с начала года. Медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане зафиксирован рост средних цен за аренду квартир на вторичном рынке. Согласно информации, опубликованной на сайте Restate.ru, по состоянию на 13 мая средняя стоимость аренды квартиры в городе достигла 18 988 рублей. «13 мая 2025 года средняя цена за аренду квартиры на вторичном рынке составляет 18 988 рублей. Это на 4,41% больше, чем две недели назад (18 151), и на 5,13% выше показателя середины апреля (17 909)», — написано на сайте Restate.ru. За последний квартал в Кургане наблюдается тенденция к постепенному увеличению стоимости аренды после кратковременного снижения в марте, когда цены упали на 5,83% (16 752). Подъем наблюдается с 1 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что аренда квартир подешевела в Екатеринбурге на 8% с начала года. Медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...