15 мая 2025

Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стоимость аренды квартир снизилась на 8% с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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В первую декаду мая стоимость аренды снизилась лишь на 0,2%
В первую декаду мая стоимость аренды снизилась лишь на 0,2% Фото:

С начала года в Екатеринбурге стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

«В Екатеринбурге медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 000 руб. В первую декаду мая она снизилась лишь незначительно — на 0,2%. При этом с начала года в Екатеринбурге отмечается сокращение стоимости сдаваемого жилья на 8%, а за год — рост медианной ставки на 16,5%», — говорится в сообщении.

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Он отметил, что некоторые премиальные квартиры временно выводятся с рынка аренды на период праздничных дней. Жуков добавил, что тренд на небольшое снижение стоимости сохранится до середины июля.

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С начала года в Екатеринбурге стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса « Яндекс Аренда» . «В Екатеринбурге медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 000 руб. В первую декаду мая она снизилась лишь незначительно — на 0,2%. При этом с начала года в Екатеринбурге отмечается сокращение стоимости сдаваемого жилья на 8%, а за год — рост медианной ставки на 16,5%», — говорится в сообщении. По словам руководителя сервиса Романа Жукова, рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Он отметил, что некоторые премиальные квартиры временно выводятся с рынка аренды на период праздничных дней. Жуков добавил, что тренд на небольшое снижение стоимости сохранится до середины июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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