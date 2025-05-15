Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге

С начала года в Екатеринбурге стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».
«В Екатеринбурге медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 000 руб. В первую декаду мая она снизилась лишь незначительно — на 0,2%. При этом с начала года в Екатеринбурге отмечается сокращение стоимости сдаваемого жилья на 8%, а за год — рост медианной ставки на 16,5%», — говорится в сообщении.
По словам руководителя сервиса Романа Жукова, рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Он отметил, что некоторые премиальные квартиры временно выводятся с рынка аренды на период праздничных дней. Жуков добавил, что тренд на небольшое снижение стоимости сохранится до середины июля.
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