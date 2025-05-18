18 мая 2025
17 мая 2025

В Викулово Тюменской области уровень воды за сутки вырос на 27 сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ишиме, Абатском и Ильинке вода ежедневно убывает
В Ишиме, Абатском и Ильинке вода ежедневно убывает Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в Викулово продолжает подниматься — за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода ежедневно убывает.

«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Уровень воды над нулем поста 1011 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 864 см», — указано на сайте.

Уровень воды в Ильинке за сутки опустился на два сантиметра и достиг отметки 780 см. В других районах произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга -5 (618 см);
  • в Абатском река Ишим -5 (1096 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -4 (506 см);
  • в Тобольске река Иртыш +1 (675 см);
  • в Тюмени река Тура +2 (635 см).
Как изменился уровень воды в реках.
Как изменился уровень воды в реках.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области уровень воды в Викулово продолжает подниматься — за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода ежедневно убывает. «Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Уровень воды над нулем поста 1011 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 864 см», — указано на сайте. Уровень воды в Ильинке за сутки опустился на два сантиметра и достиг отметки 780 см. В других районах произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...