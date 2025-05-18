В Тюменской области уровень воды в Викулово продолжает подниматься — за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода ежедневно убывает.
«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Уровень воды над нулем поста 1011 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 864 см», — указано на сайте.
Уровень воды в Ильинке за сутки опустился на два сантиметра и достиг отметки 780 см. В других районах произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга -5 (618 см);
- в Абатском река Ишим -5 (1096 см);
- в Ялуторовске река Тобол -4 (506 см);
- в Тобольске река Иртыш +1 (675 см);
- в Тюмени река Тура +2 (635 см).
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!