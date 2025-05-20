Перепутали анализы, но подарили наклейки: как в Тюмени проходит медкомиссия для поступления в детский сад

Тюменские врачи по несколько раз отправляют детей к одним и тем же специалистам
© Служба новостей «URA.RU»
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На прохождение медкомиссии в Тюмени уйдет чуть больше недели
На прохождение медкомиссии в Тюмени уйдет чуть больше недели Фото:

В Тюменской области началась кампания по прохождению медкомиссий перед приемом в детские сады региона. В течение следующих двух месяцев врачам предстоит сделать заключение о здоровье нескольких тысяч детей, которые уже в августе начнут посещать дошкольные образовательные учреждения. Легко ли собрать подписи всех врачей? Сколько на это потребуется времени и сил, сколько раз придется посещать больницы и поликлиники? Ответы на эти вопросы вместе со своим ребенком выяснил журналист URA.RU.

Подготовка к медкомиссии

Сразу после заключения договора в детском саду и подачи всех необходимых документов, работники учреждения объяснили: медицинская комиссия — обязательная часть процедуры зачисления ребенка. Мы записались на прием к участковому педиатру и выяснили все подробности.

Оказалось, что предстоит пройти немаленький список врачей узкой направленности. Вот список:

  • невролог;
  • хирург;
  • офтальмолог;
  • отоларинголог;
  • стоматолог;
  • психиатр;
  • гинеколог (девочки) либо уролог-андролог (мальчики).

Дополнительно — если есть какие-либо хронические заболевания — могут быть назначены и другие приемы: у кардиолога, иммунолога и так далее. Плюс к тому необходимо сдать несколько анализов: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз. Тут начались странности: ребенку, которому еще не исполнилось и трех лет, назначили забор крови из вены. Мы удивились и решили оставить его на потом. Остальные анализы — две баночки для лаборатории — сдали на следующий день.

Участковый педиатр и лаборатория, принимающая анализы, находится в одной поликлинике. Нужные нам специалисты — в другой. Стоматолог располагается по третьему адресу. Готовимся к долгим стояниям в очередях и поездкам по нескольким адресам.

Первые препятствия

Врачом, к которому мы попали первым, стал стоматолог — слышали, что с ним больше всего трудностей, поэтому решили начать именно с него. И — были удивлены. И приятно, и неприятно. Выяснилось, что на прохождение медкомиссии должны пригласить, то есть — позвонить из поликлиники. Педиатр об этом, почему-то, не предупредил.

Тем не менее стоматолог нас принял, хотя и не сразу. В очереди пришлось посидеть исключительно из-за ошибки регистратора — оказалось, она забыла отправить нашу заявку на прием в работу врачу. Мы вернулись к ней, она нажала на компьютере одну клавишу — и нас сразу приняли.

Врач попросил ребенка открыть рот, показать зубы. Вежливая, ребенок ее не испугался. В очереди пришлось провести почти час, а сам осмотр занял не больше пяти минут. Итог — вожделенное заключение детского стоматолога.

Медкомиссия второпях

После этого стали ждать звонка с приглашением на остальную часть медкомиссии. Прошло чуть больше недели — и нас, наконец, позвали. Правда, звонок из поликлиники поступил за день до назначенного времени, и часть нужных документов (например — ксерокопии паспортов родителей и некоторые другие бланки) подготовить попросту не успели. Но пошли без них — на удачу.

Выяснилось, что нужны они будут позже. Отлегло, выдохнули и пошли проходить врачей. Удивительно, но, вопреки ожиданиям, провели в поликлинике не больше полутора часов. Все специалисты осматривают быстро, поток родителей с детьми движется практически без остановки. У каждого свой подход к ребенку — но ни у одного врача сын не капризничал, а у лора даже танцевал, получив от «тети доктора» в подарок наклейки.

У дежурного педиатра спросили про тот самый анализ крови из вены. Педиатр удивился — в таком исследовании никакой необходимости, по ее словам, нет. Совет — уточнить у своего участкового врача.

Последние шаги

Через несколько дней после всех специалистов направились с сыном к участковому педиатру. Он заменил анализ крови из вены на аналогичный из пальца, причину ошибки не объяснил. Этот анализ сдали сразу — и на этом с медкомиссией для детского сада была поставлена точка. Осталось приобрести медкнижку, прийти с ней в поликлинику, а затем отнести ее в детский сад — и дело сделано.

Правда, уже в конце появилась еще одна странность. Почему-то педиатр решил записать нас к лору повторно, хотя положительное заключение у нас уже есть. Может, снова ошибка. Но с этим решили разобраться уже в следующий визит.

Итоги

После завершения нашего медицинского квеста, можно отметить следующие трудности:

  • возможно, из-за большой загруженности, врачи забывают сообщить нужную информацию о порядке прохождения медкомиссии;
  • были назначены анализы, которые не соответствовали возрасту сына;
  • да и в целом на некоторых стадиях процесс приходилось ускорять, напоминая о себе.

Но в целом впечатления остались, скорее, положительные:

  • врачи вежливые — ни разу за время прохождения медкомиссии не столкнулись с хамством или неуважением;
  • к детям наши медики тоже знают подход — сын ни разу не начал капризничать и не испугался ни одного врача;
  • все происходит быстро — в каждой из трех точек (педиатр, стоматолог, все остальные врачи) потратили не больше полутора часов.

В итоге вместе с ожиданием приглашения на прием к врачам весь процесс занял чуть больше недели. Если бы у нас не было времени на поездки в три разных поликлиники, мы бы, вероятно, обратились в частную. Не все они проводят медобследования для детского сада, но такие в Тюмени есть. Средняя цена справки составляет 3500 рублей. И займет это, по отзывам наших знакомых, около двух часов.

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В Тюменской области началась кампания по прохождению медкомиссий перед приемом в детские сады региона. В течение следующих двух месяцев врачам предстоит сделать заключение о здоровье нескольких тысяч детей, которые уже в августе начнут посещать дошкольные образовательные учреждения. Легко ли собрать подписи всех врачей? Сколько на это потребуется времени и сил, сколько раз придется посещать больницы и поликлиники? Ответы на эти вопросы вместе со своим ребенком выяснил журналист URA.RU. Подготовка к медкомиссии Сразу после заключения договора в детском саду и подачи всех необходимых документов, работники учреждения объяснили: медицинская комиссия — обязательная часть процедуры зачисления ребенка. Мы записались на прием к участковому педиатру и выяснили все подробности. Оказалось, что предстоит пройти немаленький список врачей узкой направленности. Вот список: Дополнительно — если есть какие-либо хронические заболевания — могут быть назначены и другие приемы: у кардиолога, иммунолога и так далее. Плюс к тому необходимо сдать несколько анализов: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз. Тут начались странности: ребенку, которому еще не исполнилось и трех лет, назначили забор крови из вены. Мы удивились и решили оставить его на потом. Остальные анализы — две баночки для лаборатории — сдали на следующий день. Участковый педиатр и лаборатория, принимающая анализы, находится в одной поликлинике. Нужные нам специалисты — в другой. Стоматолог располагается по третьему адресу. Готовимся к долгим стояниям в очередях и поездкам по нескольким адресам. Первые препятствия Врачом, к которому мы попали первым, стал стоматолог — слышали, что с ним больше всего трудностей, поэтому решили начать именно с него. И — были удивлены. И приятно, и неприятно. Выяснилось, что на прохождение медкомиссии должны пригласить, то есть — позвонить из поликлиники. Педиатр об этом, почему-то, не предупредил. Тем не менее стоматолог нас принял, хотя и не сразу. В очереди пришлось посидеть исключительно из-за ошибки регистратора — оказалось, она забыла отправить нашу заявку на прием в работу врачу. Мы вернулись к ней, она нажала на компьютере одну клавишу — и нас сразу приняли. Врач попросил ребенка открыть рот, показать зубы. Вежливая, ребенок ее не испугался. В очереди пришлось провести почти час, а сам осмотр занял не больше пяти минут. Итог — вожделенное заключение детского стоматолога. Медкомиссия второпях После этого стали ждать звонка с приглашением на остальную часть медкомиссии. Прошло чуть больше недели — и нас, наконец, позвали. Правда, звонок из поликлиники поступил за день до назначенного времени, и часть нужных документов (например — ксерокопии паспортов родителей и некоторые другие бланки) подготовить попросту не успели. Но пошли без них — на удачу. Выяснилось, что нужны они будут позже. Отлегло, выдохнули и пошли проходить врачей. Удивительно, но, вопреки ожиданиям, провели в поликлинике не больше полутора часов. Все специалисты осматривают быстро, поток родителей с детьми движется практически без остановки. У каждого свой подход к ребенку — но ни у одного врача сын не капризничал, а у лора даже танцевал, получив от «тети доктора» в подарок наклейки. У дежурного педиатра спросили про тот самый анализ крови из вены. Педиатр удивился — в таком исследовании никакой необходимости, по ее словам, нет. Совет — уточнить у своего участкового врача. Последние шаги Через несколько дней после всех специалистов направились с сыном к участковому педиатру. Он заменил анализ крови из вены на аналогичный из пальца, причину ошибки не объяснил. Этот анализ сдали сразу — и на этом с медкомиссией для детского сада была поставлена точка. Осталось приобрести медкнижку, прийти с ней в поликлинику, а затем отнести ее в детский сад — и дело сделано. Правда, уже в конце появилась еще одна странность. Почему-то педиатр решил записать нас к лору повторно, хотя положительное заключение у нас уже есть. Может, снова ошибка. Но с этим решили разобраться уже в следующий визит. Итоги После завершения нашего медицинского квеста, можно отметить следующие трудности: Но в целом впечатления остались, скорее, положительные: В итоге вместе с ожиданием приглашения на прием к врачам весь процесс занял чуть больше недели. Если бы у нас не было времени на поездки в три разных поликлиники, мы бы, вероятно, обратились в частную. Не все они проводят медобследования для детского сада, но такие в Тюмени есть. Средняя цена справки составляет 3500 рублей. И займет это, по отзывам наших знакомых, около двух часов.
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