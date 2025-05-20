20 мая 2025

В какое время закончится дождь в Тюмени. Скрин

Дождь в Тюмени 21 мая закончится в 20:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь продлится в Тюмени весь день
Дождь продлится в Тюмени весь день Фото:

Дождь в Тюмени 21 мая затянется на весь день. Осадки завершатся вечером, в 20:00. Такие данные передает сервис мониторинга погоды Ventusky.

«Дождь в Тюмени начался в 09:00. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Дождь завершится сегодня, 21.05 в 20:00. Вероятность осадков вечером составляет 10%», — передает сервис прогноза погоды. 

Текущий объем осадков — 0,6 миллиметров. Это значение в течение дня может увеличиться в три раза, достигнув двух миллиметров. На следующий осадков не ожидается в принципе.

Карта осадков в Тюмени на 11:00
Карта осадков в Тюмени на 11:00
Фото:

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Дождь в Тюмени 21 мая затянется на весь день. Осадки завершатся вечером, в 20:00. Такие данные передает сервис мониторинга погоды Ventusky. «Дождь в Тюмени начался в 09:00. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Дождь завершится сегодня, 21.05 в 20:00. Вероятность осадков вечером составляет 10%», — передает сервис прогноза погоды.  Текущий объем осадков — 0,6 миллиметров. Это значение в течение дня может увеличиться в три раза, достигнув двух миллиметров. На следующий осадков не ожидается в принципе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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