Дождь в Тюмени 21 мая затянется на весь день. Осадки завершатся вечером, в 20:00. Такие данные передает сервис мониторинга погоды Ventusky.
«Дождь в Тюмени начался в 09:00. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Дождь завершится сегодня, 21.05 в 20:00. Вероятность осадков вечером составляет 10%», — передает сервис прогноза погоды.
Текущий объем осадков — 0,6 миллиметров. Это значение в течение дня может увеличиться в три раза, достигнув двух миллиметров. На следующий осадков не ожидается в принципе.
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